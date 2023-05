Après les manifestations du 1er-Mai, l'exécutif veut "discuter avec les syndicats", assure Olivier Dussopt sur LCI

D'après le ministre, en première ligne lors de la réforme des retraites, la reprise des négociations avec les syndicats n'effacera pas les mois de contestations. "La vie politique, ce ne sont pas des séquences. La mémoire reste. Le désaccord avec les organisations syndicales sur la question de l'âge de départ restera", assure-t-il. "Je crois utile que nous puissions reprendre le dialogue sur un certain nombre de sujets. Ils avaient parlé de délai de décence, et je crois que nous le respectons."

Olivier Dussopt souhaite notamment travailler sur l'accord sur le partage de la valeur, trouvé entre syndicats et patronat. "Nous allons le transposer dans la loi", promet-il. "Pour le faire intégralement et fidèlement, il est utile qu'il y ait des points de discussion." Et donc que les syndicats reviennent autour de la table.