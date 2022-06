Après les législatives, quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon ?

Ce mardi à l’occasion de la découverte de l’Assemblée nationale par les nouveaux députés LFI, l’ex-député des Bouches-du-Rhône s’est invité, et a bien fait comprendre qu'il restait le patron. Les plus de 70 parlementaires insoumis se sont naturellement réunis autour de lui sur le perron du palais Bourbon pour une photo de famille, et il a pris un malin plaisir à faire visiter les locaux aux novices. Le tout, avant de prononcer un discours dans l'hémicycle et de leur expliquer le fonctionnement des arcanes de l'institution.