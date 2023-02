Après plusieurs semaines en retrait, Emmanuel Macron retourne au contact des Français

"Le président a laissé passer le temps du débat parlementaire sur les retraites, pendant lequel il n’a pas voulu interférer. Cette semaine sera marquée par plusieurs évènements et prise de parole. L’objectif est notamment de parler travail, et valeur travail", a indiqué un proche du président à TF1 et LCI.

Après une rencontre "avec les acteurs de la French Tech qui innovent et réindustrialisent le pays" ce lundi soir, Emmanuel Macron sera à Rungis mardi matin, où il visitera pendant plusieurs heures les étals du plus grand marché de gros de France et "rencontrera les professionnels qui travaillent dès l’aube pour les Français", indique le communiqué de l'Elysée. Puis samedi, il inaugurera le Salon de l'agriculture, annulée en 2021 pour cause de pandémie et écourtée l'an dernier après l'invasion russe de l'Ukraine.