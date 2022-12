Après sa condamnation, Adrien Quatennens dénonce un "lynchage médiatique"

Sur le fond de l'affaire, il regrette d'avoir "enduré en silence un lynchage médiatique inédit". "L’enquête a conclu à ce que j’avais reconnu : une gifle donnée dans un contexte de dispute, il y a plus d’un an et jamais reproduite, et l’envoi de trop nombreux SMS amoureux suite à une annonce de divorce incomprise", a-t-il expliqué.

"Ce geste ne me ressemble pas", a-t-il poursuivi à propos de cette gifle qu'il dit avoir "beaucoup regrettée". Il affirme que son épouse l'"a ouvertement menacé" de "détruire [son] engagement politique" s'il ne répondait pas favorablement à ses demandes concernant le divorce. Adrien Quatennens dit subir aujourd'hui encore "son chantage à la plainte ou aux médias".