Après sa publicité pour Dubaï, Benzema peut-il être sanctionné par la récente loi encadrant les influenceurs ?

Alors, le footballeur en partance pour l'Arabie saoudite pourrait-il être sanctionné ? Stéphane Vojetta, député Renaissance des Français de l'étranger et co-auteur de la loi encadrant les influenceurs, a estimé dans un tweet qu'en raison de la langue utilisée pour rédiger ses publications, l'anglais, Karim Benzema pourrait échapper aux conditions de la loi. "C’est évidemment de la publicité … mais en anglais donc [ce post] ne s’adresse pas à une audience française et donc la loi influenceurs ne s’y applique pas", a-t-il écrit.

Une interprétation avec laquelle n'est pas d'accord son co-auteur, le député socialiste Arthur Delaporte. "Ce n'est pas une question de langue, la langue n'est pas le sujet. Ce qui compte c'est à qui s'adresse le message et la nationalité de la personne, et Karim Benzema est Français", a-t-il réagi auprès de TF1info. Selon lui, "la loi sur l'influence s'applique quelle que soit la langue utilisée", "même si le public visé par Karim Benzema est plus large que le seul public français, le public français est quand même concerné donc la loi peut tout à fait s'appliquer".