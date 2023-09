Argent sur TikTok : vers un accès restreint à certaines vidéos pour les mineurs ?

Quel est le problème selon ces deux parlementaires français ? Dans leur viseur : les vidéos diffusées en direct sur le réseau social chinois. Appelées "live" ou "match", elles permettent aux influenceurs et personnalités qui les déclenchent de réclamer des "cadeaux" virtuels à leurs abonnés, en contrepartie d'argent bien réel. "Ce sont des sommes considérables d'argent qui sont mises en jeu, avec des mécanismes de type casino. Ce sont des choses qu'on n'avait pas anticipées quand on a fait notre loi il y a de cela trois mois et qui sont des phénomènes nouveaux avec des dérives extrêmement graves en termes d’addiction et de protection des mineurs", a déclaré Arthur Delaporte en commission lors de l'examen du projet de loi numérique, ce jeudi 21 septembre, regrettant que leurs amendements n'aient pas pu être examinés.