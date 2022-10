Armée française : un plan de deux milliards d'euros pour faire le plein de munitions en 2023

La France change son fusil d'épaule. Face à un contexte géopolitique particulièrement tendu, et avec une guerre en Ukraine qui s'éternise, le gouvernement va procéder à des "adaptations" dans sa politique de défense. "Nous vous proposons une somme exceptionnelle de deux milliards d'euros pour les seules munitions pour nos forces armées [en 2023], c'est-à-dire 500 millions d'euros de plus que l'année 2022", a déclaré mercredi Sébastien Lecornu devant les députés de la commission de la Défense. C'est "60% de crédits en plus par rapport à 2019", met en avant le ministre des Armées, dans le cadre de la présentation du projet de budget 2023.