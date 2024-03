Arras : Gabriel Attal rend hommage aux victimes du terrorisme, cinq mois après l'attentat

Gabriel Attal se déplace à Arras (Pas-de-Calais) ce lundi pour rendre hommage aux victimes du terrorisme, à l'occasion de la journée qui leur est dédiée tous les ans. Le Premier ministre a souhaité délocaliser cette cérémonie dans la ville, cinq mois après l'assassinat du professeur Dominique Bernard par un ex-élève radicalisé. Il doit remettre les insignes de la Légion d'honneur à cinq personnes qui étaient intervenues au sein de l'établissement au moment de l'attaque.

Un hommage aux victimes du terrorisme délocalisé à Arras (Pas-de-Calais). À l'occasion de la journée qui leur est dédiée, Gabriel Attal se rendra dans la ville pour présider une cérémonie à ce sujet, ce lundi 11 mars. Pour la première fois, cet événement se déroulera hors de Paris, où il a d'habitude lieu aux Invalides tous les ans. Le choix d'Arras n'est pas dû au hasard : cet automne, un attentat avait frappé un lycée de la commune.

Le 13 octobre dernier, un ex-élève avait poignardé à mort le professeur de français Dominique Bernard devant l'établissement dans lequel il enseignait. L'assaillant était fiché S pour radicalisation islamiste. Ce drame était survenu trois ans après une attaque similaire : en 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty avait été décapité près de son collège des Yvelines, après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

Une remise de Légions d'honneur au programme

À Arras, Gabriel Attal se rendra d'abord dans le lycée de Dominique Bernard pour échanger avec des élèves et leur renouveler le "soutien de la Nation", cinq mois après le drame. Au moment de l'attaque, cinq personnes étaient intervenues pour tenter de maîtriser le terroriste. Le Premier ministre leur remettra les insignes de la Légion d'honneur lors de son déplacement. Un peu plus tard, il présidera la cérémonie officielle d'hommage aux victimes, à la citadelle d'Arras. 600 personnes ont été invitées.

Des élèves et enseignants d'établissements touchés par ces attentats liront des textes, avant un discours de Gabriel Attal. Un geste mémoriel est ensuite prévu après sa prise de parole, puis un déjeuner entre l'ex-ministre de l'Éducation nationale, en poste au moment de l'attaque d'Arras, et des élus et des représentants des associations de victimes. Pour justifier la décision d'organiser cet hommage dans la ville du Pas-de-Calais, la Délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) explique que cette délocalisation constituait "une demande assez ancienne de la part des associations".

La Journée d'hommage aux victimes du terrorisme a lieu tous les 11 mars, en commémoration des attentats de Madrid, il y a 20 ans, qui avaient fait 192 morts le 11 mars 2004.