Article 49.3 : qu'est-ce qu'un motion de censure "provoquée" ?

Pour ce qui est de la procédure en cours, deux motions de censure ont été déposées. La première, à l'initiative du Rassemblement national (RN), n’a aucune chance d’être adoptée : la gauche refuse de donner ses voix à un texte émanant de l'extrême droite.

La seconde, en revanche, a été déposée par une quinzaine d’élus du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot). Le fait que cette formation politique indépendante n'ait pas une couleur politique marquée est susceptible de fédérer un plus grand nombre de députés, d'un extrême de l'hémicycle à l'autre. Selon toute vraisemblance, Les Républicains (LR) devraient jouer le rôle d'arbitre. Pour atteindre les 287 voix fatidiques, il faudrait qu'une trentaine d'élus donnent la leur. Une hypothèse peu probable, les dirigeants du parti ayant fait part de leur hostilité à l'égard des mentions de censure. La menace d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale peut aussi faire pencher la balance, certains députés n'étant pas assurés de garder leur siège en cas de nouvelles élections législatives.