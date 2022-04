Article 49.3 : Emmanuel Macron y a-t-il eu davantage recours que ses prédécesseurs ?

Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on remarque que le 49.3 n'a jamais été dégainé, pas plus que par Lionel Jospin lors de son séjour à Matignon. En revanche, il a été utilisé pour faire passer une série de textes notables à travers les dernières décennies. En 2003 par exemple, sous Jean-Pierre Raffarin, dans le but de faire adopter une réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes. Mais aussi par Alain Juppé en 1996, réformant du même coup le statut de France Télécom.

Michel Rocard demeure le Premier ministre à avoir le plus utilisé cet article, 28 fois entre 1988 et 1991 ! Une démarche qui s'explique par le fait qu'il ne disposait pas d'une majorité suffisante à l'Assemblée nationale pour légiférer. France Inter rappelle que durant cette période, la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été entérinée par un 49.3, tandis que la responsabilité du gouvernement se voyait aussi engagée pour l'adoption de la loi de programmation militaire 1990-1993.