Gérald Darmanin se dit prêt à accueillir en France sept handballeuses afghanes réfugiées au Pakistan

"Sept joueuses de l'équipe nationale afghane sont réfugiées au Pakistan", a-t-elle déclaré. Avec Marie-George Buffet (sa prédécesseure et ancienne ministre des Sports, ndlr) "nous avons alerté le ministère des Affaires étrangères, Matignon, l'Élysée, et votre ministère depuis plusieurs semaines". Mais selon elle, ces femmes n'ont "toujours pas [été] contactées par l'ambassade de France à Islamabad", alors qu'elles "vivent dans des conditions indignes et non sécuritaire".