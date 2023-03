Assemblée de Corse : qu'est-ce que le "dispositif expérimental" mis en place ?

Concrètement, durant deux jours de session, diffusés en direct sur le site internet de l'Assemblée de Corse et sur sa page Facebook, six traducteurs vont se relayer pour traduire du corse au français mais aussi du français au corse les déclarations des élus qui s'expriment alternativement et selon leur choix dans les deux langues. La traduction était effective jeudi matin, malgré quelques décalages, notamment lors des interventions, exclusivement en corse, du président autonomiste du conseil exécutif, Gilles Simeoni, a constaté l'AFP.