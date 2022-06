5 choses à savoir sur Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale

"Je me serais engagée tôt ou tard, car c’était en moi depuis longtemps. Mais cette date a été un événement fondateur", a expliqué Aurore Bergé, en référence au 21 avril 2002 et à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. "C’est le séisme du 21 avril 2002 qui a marqué mon engagement. Je me suis toujours intéressée à la politique, mais ce 21 avril 2002, j’avais 16 ans et j’étais frustrée de ne pas pouvoir voter. Et c’est aussi à ce moment-là que l’UMP s’est créé", a-t-elle raconté. Celle qui a soutenu aussi bien François Fillon, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse qu'Alain Juppé est donc restée 15 ans à l'UMP, avant de rejoindre Emmanuel Macron en 2017. Ce qui suscite la méfiance de certains marcheurs.