Bientôt une carte d'identité numérique pour mettre fin à l'anonymat sur internet ?

Comment faire pour mettre fin à l'anonymat, mais pas au pseudonymat ? Et comment faire pour ne pas donner d'informations sensibles et personnelles aux géants du numérique et aux réseaux sociaux ? "On veut qu'il y ait un lien qui soit fait avec par exemple, une identité numérique comme France identité", a expliqué Paul Midy sur RTL, en référence à cette application gouvernementale pour prouver son identité en ligne pour effectuer des démarches administratives. "Cette identité numérique que vous avez" pourra renvoyer "deux informations à Facebook", a-t-il poursuivi : "un, oui il y a une personne physique derrière ce compte, deux, voilà le code indéchiffrable que Facebook ne peut pas déchiffrer mais que les autorités peuvent déchiffrer dans un cadre très précis".