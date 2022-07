Une ambiance trop dissipée à l'Assemblée ? Olivier Véran dénonce "une volonté de transformer l'hémicycle en arène"

"Ce qui me gêne, c'est qu'il y a une volonté collective et délibérée, par groupes, notamment extrême-droite et extrême-gauche, de nuire à la tenue des débats", a critiqué le porte-parole du gouvernement.

Considérant donc que beaucoup de députés avaient surtout "la volonté de distraire la galerie", Olivier Véran a donc regretté que "la forme écrase le fond" aux dépens des intérêts des Français. "Je souhaite que, lorsque les Français regardent les débats dans l'hémicycle, ils puissent constater que celles et ceux pour qui ils se sont déplacés sont des gens qui sont à hauteur des enjeux de leur quotidien", a-t-il indiqué.

Depuis le début de la nouvelle législature, la majorité présidentielle est effectivement plus en difficulté qu'elle ne l'avait été lors de la précédente du fait de la perte de sa majorité absolue et de la nécessité pour elle de faire des compromis. Alors que certains députés critiquaient une "majorité de Playmobil", reprochant que les lois soient votées un peu trop rapidement, les oppositions se font désormais entendre, obligeant rappels au règlement et suspensions de séance.