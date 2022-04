Dépenses vestimentaires, frais de restaurants... La députée LaREM Coralie Dubost épinglée par un rapport

Selon Mediapart, la députée de l'Hérault a par exemple dépensé jusqu'à 3300 euros en habillement et accessoires au mois d'octobre 2018. "Il y a des tenues mandat et les tenues perso [...], je ne mets pas les mêmes affaires dans ma vie perso et dans ma vie de mandat", a-t-elle affirmé à Mediapart. Comme chaque député, elle dispose d'une avance de frais de mandat de 5373 euros mensuels, qui s'ajoute à la rémunération des élus. Coralie Dubost a indiqué avoir procédé à des remboursements de frais jugés non liés à l'exercice du mandat de député, après un contrôle de la déontologue de l'Assemblée nationale pour les années 2018 et 2019.