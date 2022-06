Assemblée nationale : deux députés RN élus vice-présidents

Le bureau de l'Assemblée nationale prend forme. Au lendemain de l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir, les députés élisaient ce mercredi les six vice-présidents du palais Bourbon. Au bout de deux heures de séance, les membres de la majorité Élodie Jacquier-Laforge (MoDem) et Naïma Moutchou (Horizons), tout comme les députés de la Nupes Valérie Rabault (PS) et Caroline Fiat (LFI), ont été élus avec respectivement 373, 273, 367 et 297 voix. Le Rassemblement national place également deux membres au poste de vice-président : Sébastien Chenu (290 voix) et Hélène Laporte (284).