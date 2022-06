Sans majorité absolue, quel avenir pour la loi pouvoir d'achat ?

Il devait s'agir de la première loi du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Depuis leur nomination, Élisabeth Borne et ses ministres travaillent sur la loi "pouvoir d'achat". Celle-ci contient la prolongation du "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de l'électricité, la remise à la pompe sur le carburant ou l'augmentation du plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Dans le scénario espéré par le gouvernement, cette loi aurait été votée début juillet par la nouvelle Assemblée nationale.

Mais les Français en ont décidé autrement. Dimanche 19 juin, seuls 245 députés du camp présidentiel ont été élus au palais Bourbon, privant Emmanuel Macron de la majorité absolue. Le gouvernement doit donc trouver un compromis avec des membres de l'opposition pour voter ses textes, y compris le plus urgent. Pas une mince affaire, tant les projets pour protéger le pouvoir d'achat des Français diffèrent entre les formations politiques.