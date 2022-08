Assemblée nationale : la Nupes quitte l'hémicycle après avoir été accusée d'antisémitisme

La séance de questions au gouvernement a été marquée, mardi 2 août, par une nouvelle opposition entre les députés de la Nupes et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Interrogé par le député apparenté LR Meyer Habib sur les auteurs de l'attentat de la Rue des Rosiers de 1982, le garde des Sceaux a répondu en pointant du doigt "l'extrême gauche" et une récente proposition de résolution polémique sur Israël, provoquant des réactions outrées des députés de la coalition et leur départ de l'hémicycle.