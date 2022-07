Assemblée nationale : incident de séance jeudi soir, des députés quittent l'Hémicycle

"Arrêtez ce cirque !", harangue Hélène Laporte, présidente de séance. Car ce jeudi 21 juillet au soir, des députés de la Nupes et de la majorité présidentielle ont décidé de quitter brièvement l'Hémicycle. En cause, la décision de la présidente de séance, membre du Rassemblement national, de donner la parole à Marine Le Pen, alors qu’un élu de son groupe venait déjà de s'exprimer.

L'incident s'est produit au moment où les députés venaient de commencer à discuter du volet énergétique du projet de loi pouvoir d'achat. Ce volet est censé permettre à la France de faire face à une possible fermeture par la Russie du robinet à gaz, et plus précisément d'un amendement déposé par l'écologiste Delphine Batho visant le gaz russe.