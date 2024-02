La première motion de censure contre Gabriel Attal rejetée à l'Assemblée nationale

Une motion de censure avait été déposée par des députés insoumis, socialistes, écologistes et communistes. La gauche reproche au Premier ministre de ne pas avoir sollicité de vote de confiance de l'Assemblée nationale après sa déclaration de politique générale, mardi dernier. Suite au vote, la motion de censure a été rejetée ce lundi.

Sans surprise, la première motion censure déposée contre Gabriel Attal a été rejetée à l'Assemblée nationale. Déposée par 150 députés insoumis, socialistes, écologistes et communistes, elle n'a recueilli que 124 voix, sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. La droite comme l'extrême droite, absentes en grande majorité de l'hémicycle, ne l'ont pas soutenues.

Une "motion de censure préventive"

Les députés de gauche avaient déposé cette motion de censure, avant même la fin du discours de politique générale de Gabriel Attal, mardi 30 janvier, ce que le Premier ministre n'a pas manqué de remarquer en notant "un record de vitesse de dépôt de motion de censure". Ils lui reprochaient qu'un vote de confiance de l'Assemblée nationale n'ait pas été sollicité, mais aussi les mesures annoncées par le nouveau chef du gouvernement. "Il faut vous censurer pour protéger le peuple des souffrances que vous voulez lui infliger", a revendiqué le coordinateur de LFI Manuel Bompard, qui a défendu la motion de censure.

En réponse, Gabriel Attal a fustigé le "cap" de la gauche : "Le blocage, le blocage, le blocage, toujours et tout le temps". Il a ainsi estimé que ce texte était "une motion de censure préventive, comme un pied de nez à toute volonté de dialogue". Le Premier ministre s'est néanmoins engagé à "toujours garder (sa) porte ouverte" pour la négociation, à "toujours respecter le Parlement et le débat d'idées", et à "toujours respecter nos institutions et toujours défendre nos principes démocratiques".