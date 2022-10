Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet confrontée à la difficile gestion des débats

Yaël Braun-Pivet a très tôt, mardi au cours des questions au gouvernement, rappelé quelle était sa ligne de conduite en la matière. "J'avais indiqué il y a une semaine que je souhaitais qu'à la reprise de la session, les comportements dans l'Hémicycle soient respectueux de l'institution, des autres collègues, des membres du gouvernement et de nos concitoyens", a-t-elle expliqué au moment de sanctionner d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal le député RN Alexandre Loubet, qui avait traité de "lâche" le ministre de l'Economie.

Après avoir sanctionné un autre député RN qui avait qualifié de "communautariste" le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, et face aux protestations de Marine Le Pen qui estimait que la liberté d'expression des parlementaires était bridée, la présidente avait de nouveau expliqué : "Les débats que nous avons dans cet hémicycle doivent être respectueux des parlementaires, du gouvernement et des citoyens qui nous ont élus. (...) Il est important dans une enceinte démocratique que la parole soit la plus libre possible dans le respect des uns et des autres."