Le couple Garrido-Corbière accusé d'employer une femme de ménage sans papiers : retour sur des révélations qui font pschitt

Le démenti d'Alexis Corbière et Raquel Garrido n'est pas le seul élément qui a conduit au rétropédalage du Point. En effet, plusieurs éléments avancés dans l'article ont éveillé des soupçons suite à la publication. Le couple, qui réside à Bagnolet, disposerait selon l'article d'un appartement à Paris, lui permettant de contourner la carte scolaire pour ses enfants. Une version rapidement contredite par Libération : outre le fait que seul un des enfants des deux députés soit encore à l'école, des bulletins scolaires attestent que son établissement scolaire est situé à Bagnolet.

Contacté par le quotidien, Aziz Zemouri s'est montré confiant dans la véracité de ses informations, mais a toutefois changé de version au sujet de l'appartement parisien. Celui-ci ne servirait plus (comme il l'a initialement écrit) à contourner la carte scolaire, mais à loger une fille du couple. Elle y serait "transportée" le soir et prise en charge l'employée de maison en situation irrégulière. Une version à nouveau contredite par Raquel Garrido et Alexis Corbière. Ils expliquent ainsi que leur fille ici mentionnée est majeure et qu'elle n'a dès lors "certainement pas besoin d’une nounou". Et ajoutent enfin qu’elle réside à leurs côtés à Bagnolet, non à Paris. Version confirmée dans la foulée par des membres de leur entourage.

Notons enfin que mis en cause en ligne, Aziz Zemouri avait publié plusieurs échanges de SMS via son compte Twitter. Ces derniers étaient présentés par l'intéressé comme des discussions entre Raquel Garrido et leur prétendue employée de maison. Sur ces messages, reçus sur un téléphone Android, on voit s'afficher une photo de profil en marge des textos rédigés par la députée. Or, des journalistes ont confirmé que sur un smartphone Android, aucun cliché de l'élue n'apparaît en temps normal lors d'un échange de messages. Ce qui laisse présumer l'ajout d'une photo par le biais d'un logiciel. Autre élément curieux, le fait que figure en tête de ces discussions la mention "Échange de SMS/MMS avec Garrido R", signe qu'il s'agit là des premiers échanges entre les deux interlocuteurs, ou que de précédents messages auraient été tous supprimés.

Si le directeur du Point a présenté des excuses et demandé la dépublication de l'article polémique, il n'a pas fait mention de son journaliste. Déjà condamné à 4 reprises lors des dix dernières années pour diffamation ou complicité de diffamation, Aziz Zemouri soutient "que le couple Corbière-Garrido a bien fait travailler durant près d’un an et jusqu’à ces derniers jours une jeune femme sans papiers qu’ils n’ont jamais déclarée". Il assure en passant qu’il fera "son offre de preuves au moment du procès", les députés LFI souhaitant en effet le poursuivre pour diffamation.