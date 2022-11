Le député RN Grégoire de Fournas épinglé pour avoir fait la promotion de son vin sur Twitter

Le déontologue Christophe Pallez a écrit à Grégoire de Fournas pour l'informer de ce manquement et lui recommander de "ne plus utiliser ce compte ou tout autre support arguant de sa qualité de député pour de telles activités". Si la recommandation n'était pas suivie, le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale, pourrait être saisi et prononcer une peine disciplinaire.

Début novembre, Grégoire de Fournas avait déjà fait parler de lui à la suite de son exclusion pour 15 jours de séance du palais Bourbon après ses propos - "qu'il retourne en Afrique" - lancés dans l'hémicycle lors d'une intervention de Carlos Martens Bilongo (LFI), qui avaient suscité une vague d'indignation.