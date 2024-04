Les députés invités à se prononcer sur la suppression du 49.3

Les députés se prononceront jeudi sur la suppression de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans vote. La proposition de loi est déposée par le groupe écologiste, pour ne plus donner à l'exécutif le pouvoir "de liquider la délibération parlementaire".

Ce jeudi 4 avril, les écologistes ont carte blanche à l'Assemblée nationale. En plus d'une proposition de loi en faveur de la création d'un congé menstruel ou pour l'interdiction des produits contenant des polluants éternels (PFAS), ils soumettront aux parlementaires un texte de révision constitutionnelle "pour un article 49 respectueux de la représentation nationale" réclamant notamment la suppression de l'alinéa 3 de cet article de la Constitution, celui rendant possible l'adoption d'un texte sans vote.

"Il faut en finir avec le mécanisme de la législation forcée", lit-on dans la proposition de loi écologiste, défendue par Jérémie Iordanoff. "Le débat fonde notre démocratie. Or, aux premières difficultés rencontrées, le 49 alinéa 3 permet à l’exécutif de liquider la délibération parlementaire. En dépit de la révision de 2008, son usage est devenu, sous le Gouvernement Borne, l’arme expéditive d’un gouvernement ne disposant pas d’une majorité absolue", poursuivent les élus écologistes.

"L'exécutif doit faire avec le législateur"

La révision constitutionnelle de 2008 avait limité l'usage du 49.3 aux projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale, et à un autre texte du choix de l'exécutif une fois par session parlementaire. Auparavant, le gouvernement pouvait avoir recours à l'article 49.3 aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte.

Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale depuis sa réélection en 2022, le gouvernement d'Elisabeth Borne a fait un très fort usage de cet article à l'automne 2022 et à l'automne 2023 au moment des discussions et des votes des projets de loi de finances. L'année dernière, il l'a également dégainé pour faire adopter la réforme des retraites. À son poste, l'ancienne Première ministre, surnommée "madame 49.3" par l'opposition, a déclenché 23 fois l'article. Un record en si peu de temps.

"Il est temps de changer de paradigme : l’exécutif doit 'faire avec' le législateur. Si un gouvernement n’a plus de majorité pour mettre en œuvre sa politique, il convient de changer le gouvernement. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution", propose donc EELV.

Pour rappel, pour être adoptée, une proposition de révision constitutionnelle doit être votée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat. Elle doit ensuite être définitivement adoptée soit par référendum, soit par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Versailles.