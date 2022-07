Assemblée nationale : les députés approuvent le rachat des RTT

Ce vendredi 22 juillet, les députés ont voté la possibilité, pour les entreprises, de racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé, le gouvernement ayant accédé à une demande de la droite d'inclure une promesse de sa candidate à l'Élysée, Valérie Pécresse. Les députés ont approuvé la mesure par 154 voix contre 55 lors la discussion sur le projet de loi de finances rectificatives.

Au départ, le groupe Les Républicains avait déposé une série d'amendements afin de "mieux récompenser le travail et le mérite et d'augmenter les salaires nets des Français", ce rachat étant exonéré d'impôts et de cotisations. La majorité présidentielle, par l'intermédiaire de Marc Ferracci (LaREM), a présenté son propre amendement pour limiter la mesure dans le temps, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.