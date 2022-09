Les députés vont suivre des formations en management

Un député n'exerce pas son mandat seul : il travaille avec plusieurs collaborateurs chargés de gérer ses relations avec la presse, d'entretenir le lien avec les personnes rencontrées dans sa circonscription ou encore de rédiger des amendements. Un député est donc également un chef d'entreprise - il recrute et paye ses collègues - et un manager. Or, "les parlementaires n’ont pas forcément l’habitude de gérer une équipe de collaborateurs", avoue dans Le Parisien la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui annonce également qu'ils bénéficieront d'une formation en management.