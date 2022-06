Pourquoi la candidature d'Eric Coquerel à la présidence de la Commission des finances embarrasse l'opposition

Les membres de la Commission des finances voteront jeudi à huis clos et à bulletins secrets pour élire leur président, poste très convoité et stratégique de l’Assemblée nationale, censé revenir à un membre d’un groupe d’opposition. Si Jean-Philippe Tanguy et Véronique Louwagie sont candidats, respectivement pour le Rassemblement national et Les Républicains, l’alliance de gauche Nupes s’est mise d’accord pour présenter la candidature d’Eric Coquerel (LFI) plutôt que celle de Valérie Rabault (PS). Un choix qui embarrasse les autres groupes d’opposition. Pour quelles raisons ?