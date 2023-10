Vers une "déchéance de parentalité numérique" pour ceux qui exposent trop leurs enfants sur internet ?

"Aujourd'hui, un parent ne peut plus ne pas concevoir le numérique dans l'exercice de l'autorité parentale", a estimé la secrétaire d'État chargée de l'Enfance Charlotte Caubel lundi au lancement de l'opération Cybermoi/s consacrée à la cybersécurité. "Un parent qui abuserait de l'image de ses enfants (…) pourrait se voir retirer l'exercice spécifique de l'autorité parentale numérique, ne plus pouvoir gérer lui-même l'image et la gestion numérique de ses enfants. C'est aussi une manière de dire aux parents 'sentez-vous concernés par ces sujets numériques'", a-t-elle ajouté, alors qu'une proposition de loi sur le sujet fait justement son retour à l'Assemblée nationale ce jeudi 4 octobre.