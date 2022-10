S'allier ou s'opposer à Emmanuel Macron, Les Républicains sont toujours divisés

Dans la configuration actuelle des rapports de force à l'Assemblée nationale, ils sont la variable d'ajustement de la majorité, et également de l'opposition. Les Républicains sont tantôt sollicités pour permettre au gouvernement de trouver une majorité absolue dans l'hémicycle, tantôt démarchés par les oppositions de gauche et d'extrême droite pour recueillir le nombre de voix suffisant pour faire adopter leurs motions de censure et faire tomber l'exécutif. Une position qui fait peser sur les épaules du parti de droite une grande responsabilité, si bien que ses membres ne regardent pas toujours dans la même direction.