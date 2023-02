Assemblée nationale : les sanctions envers les députés sont-elles assez sévères ?

Les deux premiers niveaux de sanction peuvent être prononcés par le président de séance seul quand les deux derniers doivent être discutés et votés par le Bureau de l'Assemblée nationale avant d'être approuvés par les députés. Le rappel à l'ordre n'a pas de conséquence particulière ; le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal "emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député".

La censure simple "emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député", précise le règlement. La censure avec exclusion temporaire, plus haute sanction possible, "emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée".