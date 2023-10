Sophia Chikirou, une députée insoumise dans la tourmente

Dans un post publié mardi sur X (ex-Twitter), SOS Homophobie a condamné ces propos, qui "entretiennent et banalisent l’homophobie, a fortiori quand ils sont prononcés par une députée de la République". "Si ces propos sont confirmés, ils doivent être condamnés avec clarté au plus haut niveau du parti politique de Sophia Chikirou et des sanctions fermes doivent être décidées", ajoute l'association. Interrogée à ce sujet, la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a reconnu, vendredi dernier, la "connotation homophobe" de ces propos, assurant par ailleurs qu'"il n'y a jamais eu un propos homophobe de la part de Madame Chikirou ou de n'importe qui" dans son groupe.