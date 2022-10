Traité de "lâche", Bruno Le Maire réclame des excuses au RN qui quitte l'hémicycle

À l'Assemblée nationale, les séances de Questions au gouvernement se suivent et se ressemblent. Après les incidents de la semaine dernière entre Aurore Bergé (Renaissance) et la Nupes, c'est le ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui s'est écharpé avec le Rassemblement national, ce mardi 11 octobre. Après un échange sur la souveraineté industrielle de la France avec le député Alexandre Loubet qui a traité le ministre de "lâche", le locataire de Bercy a réclamé "des excuses solennelles" qui ne sont jamais venues et a continué d'invectiver les membres du groupe dirigé par Marine Le Pen hors micro, poussant ces derniers à quitter l'hémicycle.