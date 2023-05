Assemblée : une fonctionnaire réanimée par deux députés après un malaise cardiaque en pleine séance de nuit

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a expliqué à la tribune que Julien Rancoule, député (RN) et pompier volontaire, ainsi que Stéphanie Rist, élue Renaissance et médecin, avaient pu "réanimer rapidement" la personne, prise ensuite en charge par les pompiers de l'Assemblée puis par le Samu, avant son évacuation. Elle a invité à avoir "une pensée" pour la fonctionnaire et sa famille, et souligné que "dans ces moments-là, l'Assemblée nationale est forte des membres qui la composent", élus et personnels, qui forment "une grande communauté".

Ce vendredi sur BFMTV, le député Julien Rancoule a fait part du déroulé des événements. "J'ai vu la personne se lever, se raidir, et faire ce malaise. Sa collègue l'a retenue et des huissiers l'ont emmenée au sol. (...) Je me suis rendu aux côtés de la personne qui à mon arrivée était en arrêt cardiaque et on a commencé un massage cardiaque et une réanimation cardio-pulmonaire", a-t-il expliqué, faisant référence à sa collègue Stéphanie Rist. "Elle a repris un pouls et une ventilation au bout de quelques minutes de massage", a-t-il ajouté, précisant qu'après le massage cardiaque et le bouche-à-bouche, l'usage du défibrillateur avait "permis de relancer le cœur de la victime".

L'employée a reçu des messages de soutien de nombreux députés, Marine Le Pen (RN) lui souhaitant un "rapide rétablissement", Alexis Corbière (LFI) ses "vœux de solidarité et d'affection".