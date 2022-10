Assurance chômage : les députés votent un amendement faisant de l'abandon de poste une démission

"L'objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste lorsqu'ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l'assurance chômage", poursuivent les élus. "Cette disposition ne s'appliquerait pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou de sécurité. [...] Cet amendement laisse également la possibilité au salarié de renverser cette présomption de démission devant le conseil des prud'hommes, selon une procédure accélérée."

Votée en scrutin public, cette mesure a été adoptée par 219 voix pour et 68 contre. La quasi-totalité des députés de la majorité (Renaissance, MoDem, Horizons) a voté pour, tout comme les élus des Républicains et du Rassemblement national. Les quatre groupes de la Nupes (La France insoumise, EELV, Socialistes et Communistes) s'y sont opposés.