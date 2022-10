Assurance chômage : que contient le projet de loi adopté mardi par les députés ?

La modulation de l’assurance chômage en fonction du marché de l’emploi. Le texte voté donne la possibilité, par décret, de rendre l’assurance chômage "plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé", d’après les mots employés par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui a porté le projet de loi dans l’hémicycle, a indiqué qu’il s’agissait de "faire en sorte d’être plus réactif, plus incitatif" à la reprise d’emploi. L'objectif du gouvernement est d’atteindre le plein emploi en 2027, soit un taux de chômage d’environ 5% contre 7,4% actuellement. Toutefois, les députés ont voté une "application très différenciée" de la modulation en outre-mer, plus durement frappée par le chômage.