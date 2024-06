Une jeune fille de 12 ans a été violée, menacée de mort, et a fait l'objet d'insultes antisémites, samedi à Courbevoie (Hauts-de-Seine). En pleine campagne des législatives, la classe politique, indignée, s'est saisie de l'affaire. Tous dénoncent un crime "atroce".

La stupeur et l'effroi. Une affaire de viol en réunion aux relents antisémites, samedi à Courbevoie, sur une adolescente de 12 ans, est entrée dans la campagne des législatives ce mercredi 19 juin, suscitant l'indignation au sein de la classe politique, sur l'ensemble de l'échiquier politique.

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, régulièrement accusé par des opposants politiques de propos ambigus sur l'antisémitisme, s'est dit "horrifié" par le viol, "et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge", fustigeant un acte de "racisme antisémite".

Un crime atroce qui nous rappelle une fois de plus que l'antisémitisme gangrène notre société. Fabien Roussel

L'ensemble de la gauche a vivement condamné les faits, à l'image de François Ruffin, député sortant insoumis de la Somme, qui a dénoncé un "horrible viol antisémite" qui "doit nous percuter au plus profond, sur ce qu'il révèle".

"L'antisémitisme, les violences faites aux femmes, sont des plaies béantes de notre société. Nous devons regarder cette réalité en face et agir résolument", a également réagi la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, quand son homologue du PCF, Fabien Roussel, a dénoncé "un crime atroce qui nous rappelle une fois de plus que l'antisémitisme gangrène notre société et grandit dangereusement". La veille, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait fustigé le "fléau" de "la haine antisémite", appelant à la combattre "sans faiblesse et sans répit".

Macron demande un "temps d'échange" sur l'antisémitisme et le racisme dans les écoles

À l'extrême droite, la cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a rebondi sur cette affaire pour appeler à ne pas voter pour les partis de gauche aux législatives anticipées. "L'agression antisémite et le viol d'une enfant de 12 ans (...) nous révulsent", a déclaré la responsable du parti d'extrême droite, critiquant dans la foulée "la stigmatisation des juifs depuis des mois par l'extrême gauche à travers l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien". "Chacun devra en avoir pleinement conscience les 30 juin et 7 juillet", a-t-elle conclu.

Du côté du camp présidentiel, Sylvain Maillard, ex-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a confié son "horreur devant ce viol antisémite". "L'antisémitisme doit être combattu dès le plus jeune âge et puni sévèrement", a-t-il intimé. "Viol, antisémitisme : tout est abominable dans ce crime", a également réagi la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet.

Dans le sillage de cette affaire, Emmanuel Macron a demandé à sa ministre de l'Éducation nationale d'instaurer "un temps d'échange" sur le racisme et l'antisémitisme, dans les établissements scolaires cette semaine.

Les faits ont été dénoncés par l'adolescente samedi 15 juin au soir. Selon une source policière, la mineure a indiqué avoir été abordée par trois adolescents et entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec un ami. Les suspects l'ont frappée et "lui ont imposé des pénétrations anales et vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites", a précisé cette source à l'AFP. Trois mineurs ont été interpellés lundi, dont deux mis en examen pour "viol en réunion", "menaces de mort", "injures et violences antisémites".