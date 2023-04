Qui est derrière la mobilisation des casseroles ?

Ils ne peuvent plus faire un déplacement sans être accueillis par des concerts de casseroles. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron lundi 17 avril dernier, le président de la République et ses ministres sont suivis partout par des militants armés d'ustensiles de cuisine pour manifester leur opposition à la réforme des retraites. Une initiative créée et encouragée par l'association Attac, qui tous les soirs depuis plus d'une semaine recense des centaines de "casserolades".