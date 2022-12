Attaque contre des Kurdes à Paris : les Insoumis y voient aussi un attentat terroriste

"On est face à une situation qui relève, pour moi, d'un attentat", a de nouveau affirmé la députée LFI de Paris Danielle Simonnet ce mercredi sur franceinfo. "Selon l'enquête, pour l'instant, on parle de crime raciste, mais excusez-moi il y a quand même des terribles coïncidences", a-t-elle déclaré, expliquant que les femmes kurdes devaient se réunir rue d'Enghien dix ans après l'assassinat de trois d'entre elles au moment des faits, et que le tueur avait été déposé en voiture par un tiers sur les lieux du crime. "Quelle est la qualification d'un crime raciste qui ne s'attaquerait qu'aux kurdes ? (...) Nous demandons la levée du secret défense sur le triple féminicide, et que sur cette enquête justice soit rendue et qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils n'évacuent pas la question terroriste", a-t-elle ajouté.

Lundi dans un billet publié sur son blog, l'ancien candidat insoumis à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon disait lui aussi ne pas croire au "hasard" et réclamait une saisine du parquet antiterroriste. "Nous ne croyons pas que l'assassin se soit rendu par hasard au lieu et à l'heure d'une réunion des femmes kurdes pour préparer la commémoration de l'assassinat il y a dix ans des trois dirigeantes kurdes", écrivait-il. "Évidemment, on ne peut rien envisager sans penser à la Turquie", poursuivait-il, trouvant "curieux (...) tout ce qui a suivi" depuis la libération de l'auteur présumé "jusqu'à son armement clandestin en douze jours".