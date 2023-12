Attaque de Jean-Luc Mélenchon : la mise au point de Ruth Elkrief sur LCI

Ruth Elkrief réagit, lundi, après les accusations de Jean-Luc Mélenchon la qualifiant de "fanatique". Dans l'émission "24H Pujadas", notre consœur dit "regretter" cette polémique qu'elle n'a "pas souhaitée". Et défend la "liberté des journalistes de poser des questions qui déplaisent".

"Je n'ai pas souhaité cette polémique, mais je la regrette". Lundi 4 décembre, Ruth Elkrief a répondu dans l'émission "24H Pujadas" aux propos polémiques du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. En réaction à des échanges tendus, dimanche sur l'antenne de LCI entre Ruth Elrkief et le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, notamment sur la situation au Proche-Orient, Jean-Luc Mélenchon s'en était pris nommément à notre consœur sur X (ex-Twitter), la qualifiant notamment de "manipulatrice" et de "fanatique", avait écrit le chef de file insoumis. Des propos largement condamnés par de nombreuses personnalités politiques et des médias, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a placé la journaliste sous protection policière.

"Un enjeu qui nous concerne tous"

Dans "Les Partis Pris", Ruth Elkrief remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien avant d'estimer que "ce qui est en jeu nous concerne tous : il s'agit de la liberté des journalistes de poser des questions qui déplaisent". L'éditorialiste assure ainsi avoir toujours conçu son métier "dans l'écoute et le respect de l'autre". "Mais en même temps, j'ai toujours pensé que c'était mon devoir de poser les questions difficiles, sensibles, à tous sans exclusive, puisque nous avons la chance – et je crois que personne n'en a assez conscience – en France de faire vivre un débat riche et libre", affirme-t-elle.

Ruth Elkrief, qui s'est "sentie blessée" comme "femme journaliste", a également tenu à répondre sur une note plus personnelle. "Je veux dire que j'ai été élevée au Maroc, dans la connaissance et dans l'affection intime pour les traditions culturelles et cultuelles, juives, musulmanes et chrétiennes", avance-t-elle avant d'assurer que "c'est justement pour cela que je crois que seule la République laïque, même si elle est maltraitée, contestée, nous permet de vivre dans la concorde".

Ruth Elkrief détaille par ailleurs avoir "une condition" dans cette République, celle "de se définir par sa citoyenneté et non par sa religion ou ses origines et ne pas y être renvoyée par les autres. Et je veux parler des chrétiens, des juifs et des musulmans et évidement des autres". "Je l'applique à moi-même cette condition et je l'applique à tous mes concitoyens quels qu'ils soient et que je respecte profondément et je sais que nombreux d'entre eux le savent", conclut Ruth Elkrief.