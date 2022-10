Attaqués, les députés RN vont lancer une commission d'enquête sur le financement étranger des partis

Deux semaines plus tard, le groupe du parti avait proposé la création de cette commission, pour "préciser la nature des liens entre certains élus de la majorité présidentielle et le Qatar", "déterminer" d'éventuels liens entre la majorité et la Chine et enquêter sur "ce qui s'apparente à une véritable coproduction législative entre le parti présidentiel et les géants américains Amazon, Microsoft, Google ou encore Uber".

Dans le même temps, quelques députés de la majorité avaient de leur côté réclamé la création d'une commission parlementaire sur de possibles "financements russes" de partis politiques français et sur "la nomination d'anciens parlementaires ou ministres français au sein d'entreprises russes". Leur demande était restée sans suite.