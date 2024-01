VIDÉO - Mobilisation des agriculteurs : une "colère juste" et des blocages "légitimes", estime Nadine Morano

L'eurodéputée LR a soutenu ce matin le mouvement de protestation des agriculteurs. Dans "Bonjour ! La Matinale TF1", elle a estimé que les blocages étaient légitimes pour défendre les intérêts des paysans français. Dans son viseur ? Les écologistes et le gouvernement, dont elle fustige les alliances à Bruxelles.

Alors qu'une nouvelle semaine de mobilisation débute pour les agriculteurs, l'eurodéputée LR Nadine Morano a tenu à leur témoigner son soutien. Invitée d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1", elle décrit une "une colère juste, qui exprime le mécontentement de nos agriculteurs et leur ras-le-bol".

Peut-on défendre le respect de l'ordre et des règles, comme le font Les Républicains, et donner son aval à des blocages massifs ? Oui, estime l'élue, a fortiori lorsque "tous les blocages sont déclarés en préfecture" et que l'on observe "une organisation avec les services préfectoraux". La colère qui s'exprime, poursuit-elle, "est légitime", même si la situation actuelle ne doit pas "rester longtemps" sans réponse et paralyser le pays.

Une charge virulente contre les écologistes

Nadine Morano en veut au gouvernement et au Premier ministre Gabriel Attal. Elle dénonce ainsi une forme de double discours, consistant à revendiquer un soutien aux agriculteurs tout en votant à Bruxelles des textes qui leur sont défavorables. "Mais qui est allié avec les écologistes au Parlement européen ? Avec monsieur Canfin ?", interroge l'eurodéputée. "Les preuves d'amour, ce sont d'abord des preuves de vote", assène-t-elle, expliquant qu'avec ses collègues LR, elle s'est opposée à des évolutions législatives qui mettent à ses yeux en péril notre agriculture.

Certaines mesures lui semblent intenables, voire dangereuses : "30% d'engrais en moins ? Comment vous produisez quand vous n'avez plus d'engrais ? Tous les téléspectateurs peuvent comprendre que ce n'est pas possible", poursuit Nadine Morano. Sa ligne politique est assumée : elle ne "veut pas d'une écologie punitive", mais se montre plus nuancée au sujet des accords de libre-échange, qui peuvent représenter à ses yeux "des atouts importants", dès lors qu'ils ne créent pas de distorsions majeures de concurrence.