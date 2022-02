"Au-delà de 13 millions d'euros de patrimoine", l'impôt sur les successions n'est-il "que de 10 %" ?

En évoquant les patrimoines supérieurs à 13 millions d'euros, Christiane Taubira se réfère donc aux impôts sur la succession appliqués aux personnes les plus riches de France. Le CAE, qui a focalisé une partie de son analyse sur cette tranche de la population, livre un constat assez tranché. "Les exonérations et exemptions fiscales françaises ont la triple particularité d’être nombreuses, très généreuses par rapport à la norme fiscale et focalisées sur les actifs détenus en nombre par les individus les plus aisés", peut-on notamment lire. "D’après les simulations réalisées à partir des dernières données sur les transmissions de la DGFiP, complétées au moyen des comptes de patrimoines distribués, ces exonérations bénéficient surtout aux plus grandes transmissions : les taux effectifs sur l'intégralité du patrimoine hérité sont en effet remarquablement plus faibles" que ceux théoriquement appliqués et présentés dans les barèmes.

La note poursuit en expliquant que "dans le haut de la distribution, le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de la vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité, bien loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà de 1,8 million d'euros transmis en ligne directe". Les chiffres avancés par Christiane Taubira traduisent donc bel et bien la réalité, portant sur les taux effectifs observés lors des héritages des Français les plus aisés, et pas seulement sur les taux légaux en théorie appliqués. Le résultat de multiples exonérations et dispositifs d'optimisation fiscale couramment utilisés au sein des franges les plus riches de la population.