Aujourd'hui dans 24H : Chine - L'inquiétant virus créé par Pékin

Au sommaire du vendredi 19 janvier 2024 : Chine - L'inquiétant virus créé par Pékin. Guerre - Kiev frappe la Russie trois fois en 24 heures. Élections - Comment la guerre sert la campagne de Poutine. Iran - Ces cinq conflits dans lesquels Téhéran s'implique.

Le Club :

Pierre Servent - Éditorialiste géopolitique TF1-LCI

Claude Blanchemaison - Ancien ambassadeur de France

Joséphine Staron - Directrice des études et des relations internationales du Think Thank Synopia

Jean Quatremer - Correspondant européen à Libération

Armin Arefi - Grand reporter au Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient