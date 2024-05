Aujourd'hui dans 24H : Russie - Moscou lance ses "exercices nucléaires tactiques"

Au sommaire du mardi 21 mai 2024 : Russie - Moscou lance ses "exercices nucléaires tactiques". Guerre - "Protéger le ciel ukrainien" : La demande de Kiev. Israël - Netanyahou accusé : La France soutient la CPI.

Le Club :

Daphné Benoit - Cheffe du pôle international de l'AFP

Joséphine Staron - Directrice des études et des relations internationales du Think Thank Synopia

Pierre Servent - Éditorialiste géopolitique TF1-LCI

Dominique Moïsi - Conseiller spécial à l'Institut Montaigne