Cinq choses à savoir sur Aurélien Pradié, candidat à la présidence des Républicains

Celui qui se revendique de la droite sociale est particulièrement sensible aux sujets portant sur le handicap. La raison ? Son père est devenu paraplégique après un accident vasculaire cérébral. "Ça a forgé mon engagement", assure celui qui dit aussi avoir vécu "douloureusement la maladie de (son) père". Il a notamment déposé une proposition de loi en faveur de l'inclusion des enfants et adolescents en situation de handicap au sein de l'école publique, rejetée par la majorité ; et a également co-présidé une mission parlementaire sur les droits fondamentaux des majeurs protégés en situation de handicap.