Aurélien Pradié candidat à la présidence des Républicains

Celui qui est déjà secrétaire général du parti dresse une ébauche de programme : défendre les libertés et la tenue de la promesse républicaine. "Or par lâcheté et fatalisme, les politiques ont abandonné cette exigence d’émancipation. La fierté française c’est l’effort qui permet de s’élever, le travail récompensé, la capacité à sortir de son milieu social. À nous de redonner une réalité à ces mots", déclare-t-il.

"Nous sommes aujourd'hui en danger de mort" et "nous devons tout changer : le nom, le siège, notre organisation, notre message", assure Aurélien Pradié, qui veut "assumer la rupture, y compris avec Nicolas Sarkozy". À ceux qui l'accusent d'être trop à gauche, il répond qu'il est "pleinement de droite" et invoque "la promesse républicaine" et l'"exigence d'émancipation".