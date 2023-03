Des députées de la majorité publient des menaces de mort qu’elles ont reçues

Sur le plateau du Grand Jury ce dimanche 26 mars, Yaël Braun-Pivet en a même lu quelques lignes. Un geste suivi, dimanche après-midi, par la députée de Paris Astrid Panosyan-Bouvet, qui a publié sur Twitter les violences verbales dont elle a été victime. Sur le courrier, on peut notamment lire : "Saloperie de femelle, on va te déchirer ta tronche de Renaissance". "Se faire traiter de sale pute, on ne s’habitue pas. Mais menacer de mort mes enfants, se réjouir de la mort de mon mari, il n’y a pas de mots. J’ai hésité à rendre cette lettre publique. Je le fais par solidarité avec Aurore Bergé et Marie Lebec. Des femmes debout, elles aussi", précise-t-elle.