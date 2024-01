Une proposition de loi créant un délit d'homicide routier examinée à l'Assemblée nationale

La commission des Lois examine ce mardi une proposition de loi transpartisane créant un délit d'homicide routier. Le texte propose aussi de créer "des peines complémentaires obligatoires" comme "l’annulation du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois".

Deux accidents de la route très médiatisés ont remis sur le devant de la scène une vieille proposition des associations de victimes. La mort d'Antoine Alléno, fils du chef cuisinier Yannick Alléno, le 8 mai 2022, percuté par un chauffard, et l'affaire Pierre Palmade, en février 2023, avaient poussé le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un "délit d'homicide routier". Une proposition de loi transpartisane "créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière" sera examinée ce mardi 23 janvier par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, avant d'être examinée en séance le 29 janvier.

Le texte est présenté par la députée Renaissance du Rhône Anne Brugnera et le député LR des Alpes-Maritimes Eric Pauget. Ce dernier avait déposé une proposition de loi en ce sens début avril, bien avant la présentation par le gouvernement, en juillet, de mesures pour améliorer la sécurité routière et la prise en charge des victimes parmi lesquelles figurait le délit d'homicide routier.

En finir avec la qualification d'"homicide involontaire"

Aujourd'hui, les actes des conducteurs sous l'emprise de drogue ayant causé le décès d'une personne tombent sous le coup de "l'homicide involontaire". La proposition de loi vise donc "à instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’homicide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier (...) dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, telle qu’un grand excès de vitesse, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou encore un délit de fuite". La proposition de loi propose d'y ajouter le port du téléphone portable tenu en main ou l’usage d’écouteurs.

Les auteurs de la loi la jugent nécessaire "pour mieux responsabiliser les auteurs de ces comportements volontairement dangereux au volant" et "la reconnaissance du statut des victimes". En revanche, le changement de qualification n'entraînera pas une aggravation des peines principales encourues.

En devenant "homicide routier", l'"homicide involontaire" restera puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Les peines encourues demeureront portées à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende avec une circonstance aggravante (conduite sous alcool ou stupéfiants, défaut de permis de conduire, délit de fuite, vitesse très excessive...), dix ans et 150.000 euros si plusieurs de ces circonstances sont réunies.

Annulation du permis ou installation d'éthylotest électronique

En revanche, le texte propose de créer "des peines complémentaires obligatoires" : "l’annulation du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois", "l’installation d’un dispositif anti‑démarrage par éthylotest électronique pour les condamnés qui étaient sous l’empire d’un état alcoolique" ou la confiscation des véhicules de la personne condamnée n'étant pas impliqués dans l'accident incriminé.

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, "la conduite en état d'ivresse est la deuxième cause de mortalité sur les routes, après la vitesse", et "dans les accidents mortels, 12% des conducteurs contrôlés sont positifs aux stupéfiants". En 2022, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes françaises, dont près de 700 seraient dues à la consommation de stupéfiants.