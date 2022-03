Autonomie de la Corse : les positions des candidats à la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon a, lui, rappelé dans un tweet qu'il était pour appliquer l'article 74 de la Constitution, qui est déjà le statut de la Polynésie française. Il est d'accord pour appliquer cet article consacrant le principe de spécialité législative et d'autonomie des collectivités d'outre-mer aux territoires "insulaires et éloignés".

"Nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", a, pour sa part, expliqué le candidat du NPA, Philippe Poutou, plaidant pour la "reconnaissance d'un statut, d'une langue, d'une culture et du droit pour ces populations de pratiquer leur culture au quotidien et de s'organiser comme elles le souhaitent".

Toujours à gauche, la socialiste Anne Hidalgo s'est prononcée pour une "autonomie législative" de l'île. "Cette crise, comme les autres, n'est pas gérée. On attend plus de dix jours pour qu'un ministre du gouvernement se rende en Corse pour essayer de rétablir le dialogue et de stopper ces violences qui ne sont pas acceptables", a-t-elle estimé sur Europe 1.

Le communiste Fabien Roussel, de son côté, s'est dit "contre l'autonomie de la Corse", estimant que ce n'était pas cela qui allait "remplir le frigo des Corses". "Ce dont souffre la Corse, c'est d'une vie chère, encore plus chère qu'en métropole", a-t-il lancé sur RMC.